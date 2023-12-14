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Sosyal medyada müstehcen yayın yapan fenomenlere operasyon! 6 gözaltı

Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan çalışmalarda Ahlak Büro Amirliği ekiplerince aralarında fenomen Yağmur Şimşek, Kübra Y. Narin G. ve Kadriye D.’nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Onlyfans hesapları üzerinden yaptıkları pornografik yayınların farklı mecralarda da yayılması üzerine 6 fenomene müstehcenlikten işlem yapıldı.

Ekleme: 14.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri TikTok ve Twitter isimli sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan, canlı yayın esnasında müstehcen görüntü ve diyalog içeren konuşmaları gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda TikTok ve X adlı platformlar üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan 6 sosyal medya fenomeni tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan tespitlerin ardından savcılığın talimatı üzerine isimleri tespit edilen ve aralarında yüksek takipçisi bulunan Yağmur Şimşek'in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri Kübra Y., Narin G. Kadriye G., E.B. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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