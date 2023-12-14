Saatler geri alınıyor mu? Bakanlıktan kış saati açıklaması geldi…

Türkiye’nin bir süredir beklediği kış saati uygulamasıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü kış saati uygulamasına geçildi. Türkiye ‘de 2016 yılı itibari ile uygulamadan kaldırılan kış saati uygulaması son günlerin gündem maddesi halindeydi.Son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde ‘Şu tarihte saatinizi geri almayı unutmayın' iddiaları yer alıyordu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar iddialara son noktayı koydu.Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca devam etmesinin daha faydalı olacağını belirterek, kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini söyledi.Ayrıca Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaz saati uygulamasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.Kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini söyleyen Bayraktar, 'Türkiye'de İstanbul'da güneş saat 08.20'de ağırıyor, Paris'te 08.34'te, Berlin'de yine 08.30'da güneş ağırıyor. Oralarda hiçbir problem olmuyor da bizde niye problem oluyor anlamıyorum.' İfadelerini kullandı.