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Ruhsatsız silah bulunduran zanlı polisin parmağını kırdı

Adana’da ruhsatsız silah taşıyan Mert Ç., polisi görünce tabancayı atıp kaçmaya başladı. Şüpheli kendisini yakalayan polisin parmağını kırdı. “Polisin parmağını ben kırmadım” diyen zanlı tutuklandı.

Ekleme: 14.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Ruhsatsız silah bulunduran zanlı polisin parmağını kırdı
Adana'da 28 yaşındaki Mert Ç., polis ekibini görünce üzerinde bulundurduğu ruhsatsız silahı atıp kaçmaya başladı. 'Dur!' ihtarına uymayan zanlı, kısa süre sonra yakalandı ancak polise direnmeye devam etti. Mert Ç., yaşanan arbedede kendisini gözaltına alan polis memurunun serçe parmağını kırdı. İfadesinde, tabancanın kendine ait olmadığını öne süren Mert Ç., 'Ben köprüde bekliyordum. Polis gelince 2 kişi kaçmaya başladı. Polisler de yanlışlıkla beni gözaltına aldı. Polisin parmağını ben kırmadım' dedi, tutuklandı.

PARMAĞI KIRILDI, GÖREVİ BIRAKMADI

Olay, 12 Aralık'ta Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, tarihi Taş Köprü'de çevreyi rahatsız eden kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polisin geldiğini gören şüpheli Mert Ç., kaçmaya başladı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Mert Ç., belindeki ruhsatsız tabancayı atıp, koşmaya devam etti. Ekipler, Mert Ç.'yi yapılan takiple yakaladı. Polise direnen Mert Ç., arbede sırasında ekipteki polis memuru M.İ.'nin serçe parmağını kırdı. Yaralı polis memuru, şüpheliyi kelepçe takarak polis aracına bindirdi.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada, Mert Ç.'nin attığı ruhsatsız tabanca çalıların arasında bulundu. Ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürülen M.İ.'nin parmağı alçıya alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli Mert Ç.'nin 'hırsızlık', 'uyuşturucu kullanma', 'kasten yaralama' suçlarından 29 kaydının olduğu bildirildi. İfadesinde, tabancanın kendine ait olmadığını öne süren Mert Ç., 'Ben köprüde bekliyordum. Polis gelince 2 kişi kaçmaya başladı. Polisler de yanlışlıkla beni gözaltına aldı. Polisin parmağını ben kırmadım' dedi. Adliyeye sevk edilen Mert Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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