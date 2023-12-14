Putin'den Başkan Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Önemli bir lider rolü sergiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl ilk kez yapılan 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren liderlerden biri olduğunu vurgulayan Putin, Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halinde olduklarını ve görüşlerinin örtüştüğünü de söyledi.Putin, Erdoğan'ın Gazze'deki çabaları hakkında şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor. Öncü rol üstleniyor. O, kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor. O, bu konuda çok aktif. Tanrı O'na sağlık versin.Zira olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok."Putin ayrıca, gelecek yılın başında Türkiye'yi ziyareet edebileceğini söyledi.