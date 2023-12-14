Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü öğretmen gizli bölmede yakalandı

Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne de nefes almıyor.Bu zamana kadar örgütün üst düzey yapılanmalarına ağır darbeler vuruldu.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında FETÖ/PDY üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Türkçe öğretmeni H.M.G. adlı kadının, kent merkezinde bir evde saklandığını tespit etti.Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.H.M.G., yatak odasında elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.Cezaevine gönderildiGözaltına alınan H.M.G., işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.