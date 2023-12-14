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Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!

Kayseri'de 13 yaşındaki T.Ş., okul arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı inşaatta bıçaklayarak katletti. Gözaltına alınan T.Ş., sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olayı, bilgisayar oyunu nedeniyle yaptığını söyledi. "Oyunda bir arkadaşımı öldürmek gerekiyordu" dedi! Uzmanlardan uyarı gecikmedi: İntihara sürüklüyor!

Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!
Ekleme: 14.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!
Türkiye Kayseri'de yaşanan vahşetle sarsıldı! Önceki gün saat 13.30 sıralarında 8'inci sınıf öğrencileri 13 yaşındaki Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında tartışma çıktı.

Bu sırada T.Ş., arkadaşı Hürkan Samet'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Hürkan Samet Durmaz, olay yerinde hayatını kaybederken T.Ş.'nin ailesi durumu öğrenmesi üzerine polis ekiplerince yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı sürdüren ekipler, olay sırasında T.Ş.'nin yanında bulunduğunu belirlediği Ş.K.'yi de gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. T.Ş. tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!

BİLGİSAYAR OYUNU İTİRAFI!

Milliyet'in haberine göre cinayeti işleyen T.Ş. ile Hürkan Samet Durmaz'ın farklı sınıflarda eğitim gördüğü, aralarında bir süredir husumet bulunduğu ortaya çıktı. 13 yaşındaki katil T.Ş. ise cinayeti bilgisayar oyunundan etkilenerek işlediğini anlattı.

'MAVİ BEBEK' OYUNU İDDİASI

T.Ş., oyunda bir arkadaşını öldürmesi gerektiğini, kendisinin de bunu yaptığını vurguladı. Bunun üzerine T.Ş.'nin mavi bebek oyunu oynadığı ve cinayeti de bu yüzden işlediği iddiası ortaya atıldı.

Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!

UZMANLAR UYARDI: BİR İNTİHAR TUZAĞI!

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, 2022'de çıkan bu oyunla ilgili olarak şu uyarıları yaptı: Mavi Bebek, oyun görünümlü intihar tuzağıdır. YouTube'da yayınlanan bir videoda yer alan, ürkütücü bir yüze sahip bir bebek. Videonun, kullanıcıları intihara sürüklediği ifade edilmiştir.

Jonathan Galindo isimli oyun içerisinde talimat olarak veriliyor ve çocuğa belli talimatlar veriliyor. Akıllı telefonlara casus bir yazılım da yükleyerek kişisel bilgileri söyleyerek korkutuyor.

Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!

Jonathan Galindo adlı karakter, gençleri ve çocukları oyununa çekmek amacıyla özel mesajlar gönderiyor. Oyun teklifini kabul edenlere yerine getirilmeleri zorunlu olan görevler veriliyor. Görevlerin yapılmaması durumunda Galindo oyuncuları kişisel verilerini sızdırmakla tehdit ediyor. Gençler de oyundan çıkamıyorlar.
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Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!
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