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Netanyahu'ya bir şok daha! Muhalefet lideri 'Çok tehlikeli' sözleri ile açıkladı: Böyle devam edemez

Bebek katili Netanyahu'ya dünya liderlerinin ardından kendi ülkesinden de tepkiler yükseliyor. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirerek, "Bu adam ülkenin başında kalmaya devam edemez, bu çok tehlikeli" dedi.

Ekleme: 14.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Netanyahu'ya bir şok daha! Muhalefet lideri 'Çok tehlikeli' sözleri ile açıkladı: Böyle devam edemez
İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. Lapid, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin çatışmaların sona ermesinin ardından Filistin yönetimine devredilmesine karşı çıktığı yönündeki açıklamalarına değinerek, 'Dünyada Gazze'nin savaşın ertesi günü Ebu Mazen'e (Mahmud Abbas) teslim edilmesi gerektiğini düşünen hiç kimse yok' dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze Şeridi'ni yöneteceğine dair tartışmaların Netanyahu tarafından durduk yere ortaya çıkarıldığını savunan Lapid, Netanyahu'nun siyasi kazanç uğruna kasıtlı olarak ABD ile bu konuda arasını açtığını aktararak, 'Bu uygulanamaz fikri, buna karşı tüm gücüyle savaşacağını söyleyebilmek için ortaya çıkardı.' şeklinde konuştu.

Lapid, 'ABD yönetimiyle, Avrupalılarla, Ulusal Birlik Partisi'nin üyeleriyle, herkesle konuştum. Kimse neyden bahsettiğini anlamıyor. Kimse bunun yakın gelecekte gerçekleşebileceğini düşünmüyor. Hiç kimse, ne istediğini anlamıyor. Tam olarak kiminle tartışıyor?' dedi.

Netanyahu'ya bir şok daha! Muhalefet lideri 'Çok tehlikeli' sözleri ile açıkladı: Böyle devam edemez

Netanyahu'nun bu tartışmayı çıkararak hayatı boyunca yaptığı aynı şeyi tekrarladığını savunan Lapid, 'Netanyahu hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor, kışkırtmak, yalan söylemek ve nefret üretmek. Şimdi ise bunu acı bir savaşın ortasında, her gün askerlerin öldürüldüğü bir zamanda yapıyor. 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez, bu çok tehlikeli' dedi.

ABD, çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimine devredilmesi ve Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın tek bir Filistin yönetimi altında yeniden birleştirilmesiyle bunun iki devletli bir çözümün temelini oluşturması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. ABD ayrıca, çatışmaların ardından geçici bir süre için Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için Arap veya uluslararası güçlere ihtiyaç duyulacağını açıklamıştı.

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA: HÜKÜMETİNİ DEĞİŞTİR

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü bombalamalar nedeniyle dünya kamuoyunun desteğini kaybetmeye başladığı uyarısında bulunarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.
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