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MSB duyurdu! Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 14.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, ülkemizin ve vatandaşlarımızın savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 43 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 11 Aralık'ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 13 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

MSB duyurdu! Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE

Diğer taraftan Suriye'de, harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir.

Nitekim, son bir haftada birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 7 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 19 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede;

- Güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta,

- Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 227 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK'lı ve biri de DEAŞ'lı olmak üzere, 7'si terör örgütü mensubudur.

3.374 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Ayrıca, icra edilen operasyonlarda geçtiğimiz hafta içerisinde 143 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Değerli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir.

Filistin'de vahşete dönüşen şiddet eylemlerini kabul etmediğimizi bir kez daha vurguluyor, Gazze ile ilgili başından beri ortaya koyduğumuz insani, vicdani, adaletli tutum ve yaklaşımımızı bugün de sürdürüyoruz.

Beklentimiz; barışa giden tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesi ve derhâl kalıcı bir ateşkes ilan edilmesidir.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır.

Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak;

- 12 Aralık'ta A400M uçağımız ile 2 ton tıbbi malzeme ve 10 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 68 hasta ve 61 refakatçiden oluşan toplam 129 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir.
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