MİT'ten bir nokta operasyon daha! Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi
MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi
Güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlerin faaliyetlerine yönelik operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda MİT, Suriye'de bir operasyon düzenledi.
MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.