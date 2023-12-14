Meteoroloji açıkladı: 14 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.HAVA SICAKLIĞIHava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISIYağışların gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.İl il hava durumu:MARMARA BÖLGESİParçalı ve cok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.EDİRNE 19°CParçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlıİSTANBUL 17°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 17°CParçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 21°CParçalı ve az bulutluEGE BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR 21°CParçalı ve az bulutluMANİSA 20°CParçalı ve az bulutluAKDENİZ BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA 20°CParçalı ve az bulutluHATAY 19°CParçalı ve az bulutluMERSİN 18°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 13°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 13°CParçalı ve çok bulutluKONYA 14°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 10°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 19°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 12°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 19°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 14°CParçalı bulutluSAMSUN 19°CParçalı bulutluTOKAT 14°CParçalı bulutluTRABZON 16°CÇok bulutluDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, Van ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutluKARS -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutluVAN 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 16°CParçalı ve az bulutluMARDİN 12°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 15°CParçalı ve az bulutlu