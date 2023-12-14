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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor: 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor: 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Ekleme: 14.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor: 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi rezervleri güçlendirme politikası güdüyordu.

Bu amaç doğrultusunda alınan tedbirler olumlu sonuç verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Toplam rezervler 141 milyar 374 milyon dolar

TCMB toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Brüt döviz rezervleri

Buna göre, 8 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 1 Aralık'ta 93 milyar 233 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri

Söz konusu dönemde altın rezervleri 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara indi.

Mayıs sonundan bu yana yüzde 43,5 artış

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 42 milyar 916 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 43,6'ya karşılık geldi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 300 baz puanın altına indi

Ayrıca, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi.
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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor: 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
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