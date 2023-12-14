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Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak

Verginin tabana nasıl yayılacağı ile ilgili örnekler veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel amaçla kullanılan her türlü yat, kotra ve motorlu özel teknelerden Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi her yıl harç alınacağını açıkladı.

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak
Ekleme: 14.12.2023 - 09:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak
Seçim sonrası iş başına gelen yeni ekonomi yönetiminin çalışmaları tüm dünyada takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin çalışmalarıyla uluslararası kurumların Türkiye'ye yönelik beklentileri arttı.

Yapıcı reformlarla birlikte işin başına geçen yönetim, geçen 6 aylık süreçte pek çok adımı hayata geçirdi.

Vergi tabana yayılıyor

Kamuda tasarruf genelgesiyle başlayan bu süreç verginin tabana yayılması adımlarıyla devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Vergiyi tabana yayacağız.' sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

Bakan Şimşek örneklerle anlattı

Verginin tabana nasıl yayılacağı gibi sorular gündeme gelirken Bakan Şimşek, hangi yolu izleyeceklerini örneklerle anlattı.

Hande Fırat'a konuşan Bakan Şimşek, vergiyi tabana yaymak kavramıyla kastedilenin 'Vergi tabanının genişletilmesi, vergi vermeyen, kayıt dışında olanları, kayıt içine, sistem içine almak' olduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak

'Vergi mevzuatımızda yer alan tüm istisna ve indirimleri gözden geçiriyoruz'

Vergilendirmede basitlik sağlanacağını da kaydeden Şimşek, şunları söyledi:

'Çalışmalarımızı vergi tabanının genişletilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergilendirmede basitlik sağlanması, etkin olmayan istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunun artırılması, vergi güvenliğinin artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki başlıklarında yürütüyoruz. OVP'de yer verdiğimiz gibi vergi mevzuatımızda yer alan tüm istisna ve indirimleri gözden geçiriyoruz.'

Özel teknelerden her yıl harç alınacak

Yapılacak çalışmaları örneklerle açıklayan Şimşek, yat, kotra ve motorlu özel teknelerden her yıl harç alınacağını duyurdu.

Meclis gündemindeki torba yasa teklifinde bu konuda adımlar atıldığını belirten Mehmet Şimşek, 'Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler bağlama kütüğüne kayıtlı taşıtlar için, bunların ruhsatnamelerinden araçların boyutlarına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi her yıl harç alacağız.' dedi

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Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak
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