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Kartlar yeniden dağıtılacak! Bakan Uraloğlu ticaretin eksenini değiştirecek projeleri açıkladı

Mersin ve Adana'ya yapılacak olan limanlar yeni ticaret eksenini oluşturacak. Akdeniz Bölgesi'nin, dünyanın yeni bir liman cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu limanlar sayesinde bölgede endüstri, lojistik, maden, tarım, tekstil, hayvancılık, enerji gibi ana sektörlerde yeni atılımlar gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Kartlar yeniden dağıtılacak! Bakan Uraloğlu ticaretin eksenini değiştirecek projeleri açıkladı
Ekleme: 14.12.2023 - 14:12 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Kartlar yeniden dağıtılacak! Bakan Uraloğlu ticaretin eksenini değiştirecek projeleri açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Akdeniz Bölgesi'nin, dünyanın yeni bir liman cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz' dedi.

'MERSİN VE ADANA'DA YAPILACAK İKİ LİMANLA YENİ TİCARET EKSENİ OLUŞACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akdeniz Bölgesi'nin, dünyanın yeni bir liman cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini belirterek, 'Mersin ve Adana'da yapılacak iki limanla dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında yeni ticaret ekseni oluşacak.' dedi

Kartlar yeniden dağıtılacak! Bakan Uraloğlu ticaretin eksenini değiştirecek projeleri açıkladı

'LİMANIN İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLDİ'

Bakan Uraloğlu, Mersin Lojistik Limanı ve Adana Ana Konteyner Limanı projelerine ilişkin bilgi verdi.

Mersin Lojistik Limanı'nda ilk etap proje çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, 'Çalışmalar sonucunda, liman kapasitesinin yıllık yaklaşık 10 milyon TEU olması planlanmaktadır. İlk etüt çalışmaları tamamlanan limanın ikinci aşamasına geçildi.' diye konuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Uraloğlu, Mersin Lojistik Limanı'nın yapımına esas olmak üzere ihtiyaç duyulan çalışmalara başlandığını, bu kapsamda konum belirlenmesi, taslak genel vaziyet planı, kesitler, açıklama raporu, yaklaşık maliyet hazırlanması ve fizibilite raporu hazırlanması işlerinin sözleşmelerinin yapıldığını söyledi.

ADANA'YA YILLIK 9 MİLYON TEU KONTEYNER ELLEÇLEME KAPASİTESİNE SAHİP LİMAN GELİYOR

Yumurtalık ilçesinde yapılması planlanan Adana Ana Konteyner Limanı Projesi'nin ise ÇED sürecinin devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, limanın yıllık 9 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

Kartlar yeniden dağıtılacak! Bakan Uraloğlu ticaretin eksenini değiştirecek projeleri açıkladı

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE 44 LİMAN BULUNUYOR

Akdeniz Bölgesi'nde Hatay-İskenderun, Adana ve Mersin'de büyük ya da küçük elleçleme yapan 44 liman bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bunların yıllık elleçleme kapasitesinin yaklaşık 100 milyon ton dökme yük, 170 milyon ton sıvı yük ve 4,5 milyon TEU konteyner elleçleme olduğunu ifade etti. Uraloğlu, yeni yapılacak limanlarla bölgedeki kapasitelerin çok üzerine çıkılacağını dile getirdi.

Kartlar yeniden dağıtılacak! Bakan Uraloğlu ticaretin eksenini değiştirecek projeleri açıkladı

'AKDENİZ'İN DÜNYANIN YENİ BİR LİMAN CAZİBE MERKEZİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ'

Türkiye'nin, çeşitli ülkelere doğrudan deniz bağlantıları sağlayan 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridinde Karadeniz, Batı Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için önemli bir deniz alanına sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'deki limanların ekonomi için hayati bir önemi bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, yeni limanlarla bölgenin liman endüstrisinin oluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

'Bu limanlar sayesinde bölgede endüstri, lojistik, maden, tarım, tekstil, hayvancılık, enerji gibi ana sektörlerde yeni atılımlar gerçekleşmesini öngörüyoruz. Akdeniz Bölgesi'nin, dünyanın yeni bir liman cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz. Limanlarla bölgede dolaylı olarak yaklaşık 50 bin, doğrudan ise 10 bin istihdam alanı oluşacak. Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasına yaklaşık 2,5 milyar lira doğrudan, dolaylı ve indirgenmiş ekonomik etkilerle ciro olarak toplam 20 milyar liralık etkisi olacak. Mersin ve Adana'da yapılacak her iki limanla, dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında yeni ticaret ekseni oluşacak.'

Kartlar yeniden dağıtılacak! Bakan Uraloğlu ticaretin eksenini değiştirecek projeleri açıkladı

BÜYÜK TONAJLI GEMİLERİN YÜKLERİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDEN DAĞITILMASININ SAĞLANACAK

Uraloğlu, Akdeniz'de kurulacak limanlarla Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra Süveyş Kanalı'ndan gelen büyük tonajlı gemilerin yüklerinin Türkiye üzerinden dağıtılmasının sağlanacağını belirterek, doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacağını bildirdi.













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Kartlar yeniden dağıtılacak! Bakan Uraloğlu ticaretin eksenini değiştirecek projeleri açıkladı
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