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Kan donduran cinayet: Annemin telefon numaraları eskort sitelerinde dolaşıyordu!

Konya'da annesi Ayfer Akbay'ı (49) tüfekle vurarak öldüren 26 yaşındaki Yusuf Furkan Helvacı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Helvacı, annesinin telefon numaralarını eskort sitelerinde gezdiğini, gazinolara gidip, uyuşturucu kullandığını, aralarında çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığını öne sürdü.

Ekleme: 14.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Kan donduran cinayet: Annemin telefon numaraları eskort sitelerinde dolaşıyordu!
Konya'da annesi Ayfer Akbay'ı (49) tüfekle vurarak öldüren 26 yaşındaki Yusuf Furkan Helvacı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Helvacı, annesinin telefon numaralarını eskort sitelerinde gezdiğini, gazinolara gidip, uyuşturucu kullandığını, aralarında çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığını öne sürdü.

Konya'da annesi Ayfer Akbay'ı (49) tüfekle vurarak öldüren 26 yaşındaki Yusuf Furkan Helvacı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Helvacı, annesinin telefon numaralarını eskort sitelerinde gezdiğini, gazinolara gidip, uyuşturucu kullandığını, aralarında çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığını öne sürdü.

'TELEFON NUMARALARI ESKORT SİTELERİNRE GEZİYORDU'
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yusuf Furkan Helvacı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Helvacı, olayı namus meselesi nedeniyle işlediğini ileri sürdü. Helvacı, 'Olaydan 2 hafta önce annem beni eve çağırdı, yanında bayan bir arkadaşı vardı. Ben kendisine herhangi bir itamda bulunmadan durduk yere kendisinin telefonunun eskort sitelerinde yayınlandığını söyledi.

Telefonunu önüme bıraktı, telefonu sürekli çalıyordu. Telefonu ben açtığımda erkek şahıslar geceliği ne kadar şeklinde sorular soruyorlardı.

Mahalleden ve sosyal mecralardan kendisinin gazinolara gittiğini, birkaç kişiye de uyuşturucu madde sattığını mahalledeki çocuklardan öğrendim. Olaydan 1 gün önce anneannem Z.A. ve teyzem A.K. benim evime gelmişlerdi. Anneannem bana 'Anneni gecenin bir yarısı evine alan gazinocu kim, hakkında güzel şeyler duymuyorum' şeklinde konuştu' dedi.

Kan donduran cinayet: Annemin telefon numaraları eskort sitelerinde dolaşıyordu!

'HAYAT KADINI MISIN DİYE SORDUM, BANA KÜFÜR EDİP TOKAT ATTI'
Olay gününü de anlatan Helvacı, 'Annem Wattsapp durumuma mesaj atmış. Beni sevdiğini söylemiş. Ben de beni sevmediğini ve sevgisine inanmadığımı söyledim. Wattsapptan beni aradı, niye uyumadığımı sorarak benden alkol istedi. Ben de bakayım haberleşiriz dedim.

Uyuyamayınca evden çıktım alkolü aldım, yanına gittim. Ben kendisine eskort sitelerinde numarasının neden olduğunu, hapları nerden bulduğunu, kendi geçimini nasıl sağladığını sordum. Kendisi '45-50 yaşında kadınım, bana bunu soramazsın' diyerek küfürlü sözler söyleyip, bana tokat attı.

'Allah seni bildiği gibi yapsın' diyerek kapıya yöneldim. Kapıdan çıkacağım vakit yatak odasında çekmecesi açıktı. Uyuşturucuların orada olacağını düşünerek çekmeceye baktım, inkar ettiği uyuşturucu maddeyi buldum.

Kan donduran cinayet: Annemin telefon numaraları eskort sitelerinde dolaşıyordu!

Annem mutfakta evde kalan arkadaşı ile 'Gelmiş beni sorguluyor, sanki ekmeğimi o veriyor' şeklinde küfürlü sözler söylüyordu. Misafir odasındaki vitrinin arkasındaki tüfeği aldım. Tüfek bana aitti. 'Oturun konuşacağız' dedim.

O an annem tüfeğe elini attı. Ben sol elim ile kendisini tutmaya çalışırken sağ elimde bulanan tüfek patladı. Gözümü kapattım ancak annemin kolundan kan geldiğini gördüm. Kendisi oturdu, tekrar kalkarak 'Sen bana bunu yaptın' dedi.

Ben de kendisini hayat kadını olup olmadığına dair sorgulamaya devam ettim. Ayağa kalktı beni iteklemeye çalışırken silah bir kez daha ateş aldı, silahın neresine geldiğini görmedim. Yere düştü. Silah iki kez ateş aldı' diye konuştu.
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