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İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti

İYİ Parti’de bir yerel seçim istifası daha yaşandı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara’da işbirliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da geçtiğimiz günlerde benzer gerekçelerle partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
Ekleme: 14.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) işbirliği teklifini Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla reddetmiş, 81 şehirde kendi ismi ve logosuyla seçime gireceğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından partiden bir dizi istifa yaşanırken öz konusu istifalara bugün bir yenisi daha eklendi.

Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İYİ Parti'den istifa etti
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, yerel seçimde işbirliği teklifinin görüşüldüğü 4 Aralık'taki Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararı desteklemediğini belirterek, “Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.” dedi.

Güner, “Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim.” ifadesini kullandı.

İYİ Parti'de son olarak İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa ettiğini açıklamıştı.
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığına vurgu yapan Yanıkömeroğlu, 'CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran son damla oldu' açıklamasında bulundu.

İYİ Parti'de son dönemde dikkat çeken seri istifa süreci eski Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile başladı.

Parti ile görüş ayrılığı yaşadığını belirten Hatipoğlu AK Parti'ye geçti. Daha önce de İYİ Parti kurucularından ve Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin istifasını duyurmuştu.

Hatipoğlu'nun adından partinin iki önemli ismi Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Erdem ve 27. Dönem İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da Akşener ile yollarını ayırdı.

X hesabından paylaşımla istifasını duyuran diğer bir isim ise İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker oldu. Beker, partinin çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini belirtti.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 27. Dönem İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı da sosyal medya hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini açıkladı.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Antalya'dan milletvekili adayı gösterilen Mesut Yılmaz Akşener ile yol ayrımına giden diğer bir isim oldu. Partinin Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Dr. Aylin Anıl Arslan, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.
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İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
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