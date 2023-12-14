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İyi Parti'de CHP ile iş birliği krizi! Ahmet Zeki Üçok görevden alındı

İyi Parti'de CHP ile yerel seçim iş birliği reddedildikten sonra başlayan krizde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un görevine son verildi.

Ekleme: 14.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'de CHP ile iş birliği krizi! Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
İyi Parti'de kriz devam ediyor.

Mayıs seçimlerinden önce milletvekilliği pazarlığıyla başlayan istifa furyası, seçim kaybıyla devam etti.

Parti içindeki yolsuzluk iddilarıyla çatırdayan partide, son olarak CHP'nin yerel seçimlerde iş birliğinin reddedilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

CHP'de Özgür Özel'in yönetimi almasından sonra gündeme gelen ve İyi Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) reddedilen yerel seçimlerde iş birliği teklifinden sonra partideki kriz yeniden büyüdü.

Yerelde parti kadrolarında rahatsızlığına yol açan karardan sonra başta İstanbul kadrolarında homurdanmalar başladı.

İstifalar art arda gelirken, itiraz ederek görevine devam edenler de disipline sevk edildi.

Ahmet Zeki Üçok görevden alındı

CHP ile iş birliğini savunan partililerden bazıları da görevden alınıyor.

Bu kapsamda İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok'un görevine son verildi.

GİK'te iş birliğini savunanlardandı

Ahmet Zeki Üçok, GİK toplantısında, Özgür Özel'in iş birliği teklifini oylamak için yaptığı toplantıda iş birliğini savunan ekibin bir parçasıydı.

Üçok, CHP ile iş birliği yapılması ve yapılmaması durumunda çıkacak sonuçları haritalı bir sunumla Meral Akşener'e ve partililere ayrıntıları ile anlattığı ortaya çıkmıştı.

Üçok'un sunumunda, iş birliği yapılmaması durumunda muhalefetin yerel seçimlerden yine büyük bir mağlubiyetle ayrılacağı sonucu çıkmıştı.
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