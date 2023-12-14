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İstanbullular hazır olun! Kar yok ama bakın ne geliyor... 38 saat sürecek

İstanbul’da kar yağışı beklenirken meteoroloji kaynaklarından bambaşka bir uyarı geldi. Cuma gününden başlayacak 38 saat kesintisiz devam edecek. Tedbirinizi alın!

Ekleme: 14.12.2023 - 09:03 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
İstanbullular hazır olun! Kar yok ama bakın ne geliyor... 38 saat sürecekTürkiye'de sonbaharın sıcak ve kurak günlerinden sonra kış mevsimi etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji kaynakları, sık sık yapılan uyarılara bir yenisini daha ekledi.

İstanbul'da hafta sonu için öngörülen kar yağışı beklentisi, farklı bir hava olayı ile değişti.

Meteoroloji yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, Cuma günü başlayacak olan hava olayının 38 saat boyunca etkili olması bekleniyor.

Şehirdeki hava durumu tahminleri, kar yerine başka bir hava olayına işaret ediyor.

İstanbullular, beklenen hava olayına karşı hazırlıklarını yaparken, meteorolojik değişikliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kar yok, kesintisiz yağmur geliyor

Meteoroloji kaynağı Hava Forum'un açıklamasına göre hafta sonu kar yağışı yerine yağmur geliyor. Cuma gecesi başlayacak olan yağmur 38 saat aralıksız yağacak.

Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'İstanbul'da hafta sonu kar beklemiyoruz. Sanki hafta sonu kardan başımızı kaldıramayacakmışız gibi haberler var. Cuma akşam ve cumartesi şakır şakır yağmur bekliyoruz. Hafta sonu hava soğuk olacak ama şehir merkezinde kar yağmaz. Kar, Trakya'dan İstanbul'a geçemiyor. Takipteyiz.'

Bir diğer paylaşımında ise 'Müjde! İstanbul'da 38 saatlik kesintisiz yağmur geliyor. Cuma akşamı başlıyoruz. Şakır şakır...' sözlerine yer verdi.
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