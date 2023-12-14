  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,28 - 31,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam 16 yaşındaki Neside Aldanma'yı kaçırdı. Genç kız, WhatsApp'tan ailesine "Koluma iğne yaptılar, beni kurtarın" diye mesajlar attı. Gözü yaşlı ailesi yardım çağrısı yaptı. İşte haberin detayları...

Ekleme: 14.12.2023 - 09:07 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!
İstanbul'da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı. Dehşet dolu olay 9 Aralık Cumartesi gecesi yaşandı. 16 yaşındaki Neside Aldanma geç saatlerde evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Kız kardeşine misafirliğe giden anne Özgür Aldanma, eve geldiğinde kızını göremeyince paniğe kapıldı. Durumu yakınlarına anlattı. Yakınları her yerde Neside'yi aramaya başladı.

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Şehir dışında olan baba da durumu telefonda öğrendi ve ilk uçakla soluğu İstanbul'da aldı. Sokak sokak genç kızı arayan aile üyeleri daha sonra polisin kapısı çaldı. Durumu anlattı. Kayıp başvurusu yaptı.

Bu sırada Neside'nin, babası, kuzeni ve teyzesine kaçırıldığına yönelik mesajlar gönderdiği iddia edildi.

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

WHATSAPP'TAN YARDIM ÇIĞLIĞI!
Anne Özgür Aldanma, 'Bana dershaneye gidip, kız kardeşini alacağını oradan da hamburger yiyip eve döneceğini söyledi. Büyük kızım da gitti kız kardeşini alıp dershaneye. Çıkıp geleceklerdi ben öyle biliyorum. Dershaneden çıkmışlar ikisi.Elif kendi başına geçiyor. Diyor ki 'Sen git ben arkadaşlarla buluşacağım' Arkadaşlarıyla buluşmuş eğlenmişler. Bilmiyorum hangi arkadaşıdır?

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Kimdir nedir bilmiyorum.Kızkardeşi de demiş ki 'Ben de geleyim beraber gidelim' Ablası da demiş ki, 'Bir kere de ben arkadaşlarımla gideyim' demiş. 'Tamam ben seni kütüphanede bekliyorum' demiş. Elif saatin geç olduğunu ve gelmediğini fark etmiş. Arkadaşının annesinin telefonundan kızımı arıyor. ' Neredesin sen ?' diyor. Ya İrem ya da Irmak demiş. 'Metrodayız geliyoruz' demiş.

Daha sonra kızlarım Taşköprü durağındaki benzin istasyonunda kız kardeşiyle buluşup, hamburger yedikten sonra eve geliyorlar. Hamburger yedikleri sırada kızımın elinde bir poşet varmış. Bu poşettekini sana kim aldı diye sorunca kızım 'Arkadaşım aldı' diyor. O arkadaşı da kim bilmiyoruz. Ömer ve Berkay diye birilerinden bahsediliyor.

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Eve geldiklerinde o sırada evde yoktum. Erkek kardeşime gitmiştim gittiğimizde de bize telefon açıyor. Kız kardeşimi arayıp, 'Teyze neredesin?' diyor. '15-20 dakikaya annen geliyor' diyor kız kardeşim o da 'Tamam biz evdeyiz ' diyor. Eve geldim küçük kızım kanepede uzanmış ama Neside yoktu. Bütün odalara baktım ancak bulamadım. Ayakkabılarına baktım onlar da yok. Ondan sonra kız kardeşime erkek kardeşime haber verdim karakola gittik. Babasına haber verdik.

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Babası da köydeydi apar topar uçakla geldi. Erkek arkadaşı yok. Mesajlaştığı kimse yok.Neside kuzenlerine babasına mesaj atıyor. Mesajlarda, 'Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum' yazmış.

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Biz o mesajların kızımın gönderdiğine inanmıyoruz. Babası mesaj atana 'Eğer sensn kızım büyük amcanın ismini söyle ' demiş telefon kapanmış.

Sabah ezanına doğru mesaj atıyor kuzenine mesajda ' Benim etrafım karanlık. Alkollik insanlar etrafımda, ne olur beni kurtarın' yazmış. Biz her yeri arıyoruz ama kendisini bulamadık.

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Eve geldikten sonra öğle saatlerine doğru babasına mesaj atıyor. Mesajda 'Baba ne olur beni kurtarın yaşlı bir adam beni kaçırıyor ' yazmış. 'şeklinde konuştu.
Ticaret Bakanlığı paylaştı: Perakende ticaretinde uygulanacak kurallar belirlendi
İsrail ile ABD ters düştü! 'Anlaşmazlıklar var, ateşkes olmayacak'...
Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak
Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!
Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında
İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok
Biden'a mektup yazdı: Bu katliamın suç ortağıyız!
Ankara, insanlığın sesi oldu: BM’de Türkiye etkisi
49 ilde zehir tacirlerine operasyon: 3 ton 275 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İttifak arayışı sürüyor: Özgür Özel, HDP'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Bakan Uraloğlu açıkladı: Göller Ekspresi'nin yeni seferleri geliyor! İlk o tarihte gerçekleşecek
Özgür Özel’i yerel seçim paniği sardı! Kapı kapı geziyor: Önce İYİ Parti şimdi DEM!
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Meteoroloji açıkladı: 14 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji açıkladı: 14 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu?

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Ehliyette yaş sınırı tamamen değişiyor! A1, B1, B, C1, D, F ve G sınıfı ehliyet sahibi olanlar dikkat

Ehliyette yaş sınırı tamamen değişiyor! A1, B1, B, C1, D, F ve G sınıfı ehliyet sahibi olanlar dikkat

Beklenen gün geldi: Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

Beklenen gün geldi: Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

WhatsApp' a yeni özellik geldi: Mesajlar sabitlenecek

WhatsApp' a yeni özellik geldi: Mesajlar sabitlenecek

Kan donduran cinayet: Annemin telefon numaraları eskort sitelerinde dolaşıyordu!

Kan donduran cinayet: Annemin telefon numaraları eskort sitelerinde dolaşıyordu!