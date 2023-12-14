İstanbul’da PKK operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgi bulunann ve haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli tespit edildi.13 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyorum.