İstanbul'da da hissedildi! Son dakika Bursa ( Mudanya ) Gemlik'te korkutan deprem! 13 Aralık 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu?
Gemlikte meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirdi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte detaylar...
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünden deprem meydana geldi. İşte 13 Aralık 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
GEMLİK'TE KORKUTAN DEPREM
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-13
Saat:23:04:38 TSİ
Enlem:40.42667 N
Boylam:28.8225 E
Derinlik:9.11 km
GEMLİK'TE KORKUTAN DEPREM
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-13
Saat:23:04:38 TSİ
Enlem:40.42667 N
Boylam:28.8225 E
Derinlik:9.11 km