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İsrail ile ABD ters düştü! 'Anlaşmazlıklar var, ateşkes olmayacak'...

Savaşın başından bu yana birlik gösteren Tel Aviv ile Washington arasında şimdilerde gerginlikler baş gösterdi. İsrail, ABD ile bazı anlaşmazlıklar yaşandığını ve Gazze'de ateşkesi kabul etmeyeceklerini belirtti.

İsrail ile ABD ters düştü! 'Anlaşmazlıklar var, ateşkes olmayacak'...
Ekleme: 14.12.2023 - 09:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
İsrail ile ABD ters düştü! 'Anlaşmazlıklar var, ateşkes olmayacak'...
İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım saldırıları, 2 ayı aşkın süredir hız kesmiyor.

Bölgede can veren kişi sayısı 19 bine dayanırken, nabızlar hala yüksek.

Bu kapsamda, İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofis Gendelman, videokonferans platformu üzerinden basın toplantısı düzenledi.

'Ateşkese asla izin vermeyeceğiz'

Gendelman, toplantıda, ateşkesin Hamas'a yeniden toparlanma ve rahatlama imkanı vereceğini bu nedenle buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

Gendelman, “Hamas'ı yok ettikten sonra ateşkes olabilir.” ifadelerini de aktardı.

Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki ateşkes çağrısı kararının da reddedildiği ifade edildi.

ABD ile İsrail arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Savaşın başından bu yana İsrail ile ABD birlik gösterdi.

Ancak iki taraf arasında şimdilerde soğuk rüzgarlar esiyor.

Gendelman, ABD'nin Hamas'a karşı savaşın durdurulması için yapılan baskılar karşısında Tel Aviv'in yanında yer aldığını, fakat iki ülke arasında bazı anlaşmazlıların yaşandığını kaydetti.

İsrail ile ABD ters düştü! 'Anlaşmazlıklar var, ateşkes olmayacak'...

Anlaşmazlıklar var

Aynı zamanda Gendelman, “Evet, savaştan sonraki sürece ilişkin Washington ile aramızda anlaşmazlıklar var. Ancak, bu konuda ortak anlayışa ulaşabileceğimizi umut ediyoruz.' Dedi.

Öte yandan ABD'nin veto yetkisini kullanarak BMGK'yı işlevsiz hale getirmesi üzerine, Gazze'de acil ateşkes talebiyle Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 193 ülkeden 153'ünün desteğini alırken, 10 ülke tarafından reddedildi.

Karar tasarısı, 23 'çekimser' ve 10 'hayır' oyuna karşı, 153 ülkenin desteğiyle, ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Karşı çıkan ülkeler İsrail ve ABD başta olmak üzere Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay oldu.
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İsrail ile ABD ters düştü! 'Anlaşmazlıklar var, ateşkes olmayacak'...
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