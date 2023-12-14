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iOS 17.3 ile resmen geliyor: Çalınan iPhone'lar için yeni önlem!

Apple, çalıntı cihaz koruma özelliğiyle iPhone hırsızlıklarının önüne geçilecek. Yeni güncelleme, iOS 17.3 ile iPhone'lara gelecek.

Ekleme: 14.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
iOS 17.3 ile resmen geliyor: Çalınan iPhone'lar için yeni önlem!
Apple, bir sonraki iOS güncellemesinde, iPhone'a hırsızların şifreli akıllı telefonlara erişmesini engelleyecek daha fazla koruma eklemeye hazırlanıyor.

'Çalıntı Cihaz Koruması' olarak adlandırılan yeni ayar, siber suçluların iPhone kullanıcılarını Apple hesaplarından kilitlemelerini veya Apple'ın Anahtar Zincirinde saklanan şifrelerden herhangi birine erişmelerini engellemeyi vadediyor.

Bu özellik, iPhone'un bilinmeyen bir konumunu tespit ederse cihazın kilidini açmak için FaceID'yi zorunlu hale getirecek.

Çalınan Cihaz Koruması, Apple'ın iOS 17.3 sürümüyle kullanıma sunulacak, ancak şu anda beta sürümde test ediliyor.

Yeni özellik tam olarak nasıl çalışıyor

Çalınan Cihaz Koruması özelliği, ikinci bir güvenlik katmanı oluşturuyor ve şifresi bilinse dahi kullanıcının yanında olmayan telefona yetkisiz erişimi engelliyor.

Telefon, sahibiyle ilişkilendirilmeyen bir konumdaysa ve bu özellik açılmışsa, iPhone, kayıtlı şifreleri göstermek gibi hassas işlemleri gerçekleştirmek veya telefonu silmek için Face ID yüz tanıma özelliğine ek olarak bir şifre isteyecek.

Bu sayede hırsız, şifresini bilse bile iPhone'da herhangi bir değişiklik yapamayacak.

iOS 17.3 ile resmen geliyor: Çalınan iPhone'lar için yeni önlem!

Hırsızlar, Apple giriş kimliği şifrenizi değiştirerek iCloud depolama alanından Apple Pay'e ve eski iTunes hesabınıza kadar birçok özelliğe erişebilir.

Çalınan Cihaz Koruması, iPhone'unuz eviniz veya ofisiniz gibi tanıdık bir konumda olmadığında, herhangi bir hırsızın Apple Kimliğinizi değiştirerek tüm bilgilerinize ulaşmasını engelleyecek.

Siz, bir hırsız veya başka biri Apple ID şifrenizi bu tanıdık konumların dışında değiştirmeye çalıştığında, sizden bir saat arayla iki kez FaceID veya Touch ID doğrulama istenecek.

Çalınan Cihaz Modu, iOS'in en son geliştirici beta sürümü olan iOS 17.3 yüklü iPhone'larda kullanılabiliyor.

Çalınan Cihaz Koruması özelliğini açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar'a girin.

Face ID ve Parola'ya dokunun.

Çalıntı Cihaz Koruması'nı etkinleştirin.
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