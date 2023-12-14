Facebook'ta pedofili tuzağı: Meta resmen göz yumuyor! Ebeveynlere uyarılar peş peşe geldi

Facebook'un pedofili ağına çanak tuttuğu ortaya çıktı. Uzmanlar çocukların pedofili ağına düşmesini önlemek için ailelere uyarılarda bulundu.İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), polisin Facebook'ta risk altındaki çocuklarla ilgili aldığı raporların çoğunu platformun şifrelenmesine yönelik bir hamle nedeniyle kaybedebileceğini söyledi.Facebook'un mesajları şifreleme hamlesi ile istismarın temel işaretlerinin bile tespit edilemeyeceği ve ABD çocuk güvenliği yardım hattından alınacak uyarıların %92 oranında azalacağına dikkat çekildi.Ulusal Suç Teşkilatı Başkanı Graeme Biggar, İngiltere'deki pedofililerin varlığına dikkat çekip, ebeveynleri Facebook hakkında tüyler ürperten uyarılarda bulundu.Biggar, çocukların uygunsuz görüntülerini izlemekten suçlu bulunan kişilerin yalnızca beşte birinin hapis cezasına çarptırıldığını, geri kalanının ise ertelenmiş veya topluluk cezalarına çarptırıldığını hatırlattı. Dengelerin değişmesi gerektiğini söyledi.Meta her ne kadar yapay zeka ile riskli hesapları işaretlemeye çalışacağını söylese de Ulusal Suç ajansı Genel Müdürü Rob Jones, bu platformun çocuklar için güvenli olmadığını duyurdu. Ebeveynlerin çocuklarına bu uygulamaları kullandırmadan önce çok dikkatli düşünmeleri gerektirdiğini belirtti.Çocukların yetişkinmiş gibi Facebook'a gireceğinden ve pedofililerin de çocuklar ile iletişim kurmak için çocuk kılığına girebileceğinden endişe duyulduğu belirtildi.BBC, İngiltere hükümetinin uçtan uca şifrelemeyi desteklediği ancak bakanların çocuklara yönelik istismar materyallerinin tespit edilmesi için güvenlik önlemleri alınması gerektiğini bildirdi.