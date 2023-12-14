Bursa'da düdüklü tencere bomba gibi patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokak üzerinde bulunan bir evde İ.A. (51), düdüklü tencereyi ocak üzerine koyarak yemek pişirmeye başladı.Yemeğin pişmesinin ardından havasını almak için tencerenin kapağını açmaya çalışırken, bir anda tencere patladı.Patlamayla birlikte sıcak yemek, kadının yüzüne ve koluna sıçradı.Yüzünde ve kolunda ikinci derece yanık oluşan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A., ilk tedavinin ardından yanık ünitesine alındı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.