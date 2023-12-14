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Bursa'da annesini iple boğarak öldürmüştü: Cezası belli oldu

Bursa’da Samsun’a gitmeye razı edemediği annesini iple boğarak öldüren 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ekleme: 14.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da annesini iple boğarak öldürmüştü: Cezası belli olduBursa'da Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, Samsun'a gitmek için annesini razı edemedi ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktı.

Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, 45 yaşındaki Yıldız Yazıcı'nın dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

Annesini iple boğdu

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi.

Evde oturan oğlu Halil İbrahim Yazıcı ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya; tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı, babası, kardeşleri ve avukatı katıldı.

'Keşke böyle olmasaydı, mukadderat'

Sanığın ağabeyi Recep Yazıcı şikayetinin devam ettiğini belirtirken, son sözü sorulan sanık ise 'Keşke böyle olmasaydı, mukadderat' dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanığa, 'kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.
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