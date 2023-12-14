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Bu araçlar artık trafikten men edilecek! Bakanlık yeni uygulamayı hayata geçirdi

Çakarlı araçlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Artık yasa dışı çakarlı araçlar trafikten men edilebilecek.

Ekleme: 14.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Bu araçlar artık trafikten men edilecek! Bakanlık yeni uygulamayı hayata geçirdi
Acil durumlar ve öncelikli görevler için özel olarak tasarlanmış olan, üzerinde çakar lambaları ve siren bulunan bir araçtır.

Çakarlı araçlar polis, itfaiye, ambulans gibi acil durum ekipleri tarafından kullanılmaktadır.

Çakar lambaları ve sirenler, trafikte diğer araçların yol vermesini ve öncelikli olarak geçiş yapılmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yoğun trafiğe sahip şehirlerde sıkça rastlanan çakarlı araç kullanımı son dönemde bir hayli arttı.

Bu konu hakkında İçişleri Bakanlığı yeni bir değişikliğe gitme kararı aldı. Bundan sonta yasa dışı çakar kullanan araçlar trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay duyurduğu çakarlı araç kullanımına yönelik maddeler içeren yeni düzenleme hayata geçti.

Bu araçlar artık trafikten men edilecek! Bakanlık yeni uygulamayı hayata geçirdi

Trafikten men edilecek

Yürürlüğe giren uygulamaya göre denetimleri gerçekleştiren trafik polislerine, çakarlı araç tespit etmeleri halinde aracı trafikten men edebilme yetkisi verildi.

Yasa dışı çakar kullanımının önüne geçmek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Ayrıca bu cezaların önümüzdeki dönemde daha da artırılacağı iddia ediliyor.
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