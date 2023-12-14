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Biden'a azil soruşturması: Temsilciler Meclisi'nden beklenen onay çıktı

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi. Biden'ın, Temsilciler Meclisindeki soruşturma sonucunda azil istemiyle suçlanması durumunda, Senatoda yapılacak oylama Demokrat başkanın kaderini belirleyecek.

Ekleme: 14.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Biden'a azil soruşturması: Temsilciler Meclisi'nden beklenen onay çıktı
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin "evet" oyuna karşılık, 212 Demokrat "hayır" oyu kullandı. Söz konusu oylamayla, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin, Biden'a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu.

Temsilciler Meclisindeki oylamanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Biden, sürecin, başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisinin yürüteceği azil soruşturmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı boyunca sürmesi beklenirken, Demokrat başkan adayının aleyhinde siyasi bir sürece evrilebileceği öngörüleri de Amerikan medyasına yansıyor.

Kongredeki Cumhuriyetçiler ise Biden ile oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkileri arasındaki bağların araştırılması gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Biden'a yönelik azil soruşturmasının, başkanlık yarışındaki en önemli tartışma konularından biri olması bekleniyor.

Biden'ın, Temsilciler Meclisindeki soruşturma sonucunda azil istemiyle suçlanması durumunda, Senatoda yapılacak oylama Demokrat başkanın kaderini belirleyecek.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 dönemindeki görevi sırasında iki kez azil istemiyle Temsilciler Meclisinde suçlanmış, ancak Senatodaki oylamalarda aklanmıştı.
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