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Bakan Tunç duyurdu: Hakem Halil Umut Meler'e saldırı iddianamesi hazır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakem Halil Umut Meler'e saldırı iddianamesinin hazır olduğunu açıkladı. Bakan Tunç konuyla ilgili, "Soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı, Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı " ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç duyurdu: Hakem Halil Umut Meler'e saldırı iddianamesi hazır
Ekleme: 14.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tunç duyurdu: Hakem Halil Umut Meler'e saldırı iddianamesi hazır
Adalet Bakanı Tunç, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde 4 kişiye dava açıldığını duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:
Hepimizi üzen olaylar bunlar. Ankaragücü-Rizespor maçında gelişen olaylar sonucunda hemen adli soruşturmayı başlattık. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da büyük şehirlerde Spor Savcılarımız kendilerine ayrılan alanda maçlarını izliyorlar. Eryaman Stadı'nda da hızlı bir şekilde adli soruşturma başlatıldı. Orada olaylara karışanlarla ilgili gerekli gözaltılar verildi. Sonrasında 4 kişi hakkında tutuklama tedbirine başvuruldu.

'BUGÜN İTİBARIYLA İDDİANAME DÜZENLENDİ'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün itibarıyla iddianame düzenlendiğini söyledi. Tunç' Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. 4 kişi yönünden dava açıldı. Özellikle savcımızın tespit ettiği suçlar bakımından iddianamede yer alan kişinin yerine getirdiği kamu görevinde kemik kırığı oluşucak şekilde kasten yaralama, tehdit ve 6222 sayılı yasaya muhalefetten dava açılmış durumda' ifadelerini kullandı.

'YARGI EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR'
'Deliller toplandı, ifadeler alındı yalnız sahaya inen diğer şüpheliler tarafından ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Takdir iddianamenin kabulu yönünde mahkemededir. Yargı en doğru kararı verecektir.

4 ŞÜPHELİYE DAVA

Ankara Batı cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakası sırasında meydana gelen olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı.

Buna göre, Faruk Koca hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme' suçlarından, Tutuklu Şüphelilerden F.K hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme' suçlarından, tutuklu şüpheliler K.Ç. ve Ş.Y.Ş. hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme' suçlarından, görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan, eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan şüpheli O.E.C. hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından' cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iddianame tanzim edildi.

Ayrıca tüm şüpheliler hakkında 6222 sayılı kanunun 18. Maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.
Bakan Tunç duyurdu: Hakem Halil Umut Meler'e saldırı iddianamesi hazır
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