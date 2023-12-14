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Aydın'da anahtarını unuttu: Balkondan aşağı yere çakıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde anahtarını evde unutan genç, kapıyı defalarca çalmasına rağmen ev arkadaşını uyandıramadı. Eve balkondan girmeye çalışan genç dengesini kaybedince, ikinci kattan yere çakılarak ağır yaralandı.

Ekleme: 14.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da anahtarını unuttu: Balkondan aşağı yere çakıldıAydın Kuşadası'nda, Kadınlar Denizi Mahallesi Altın Kaymak Caddesi'nde gece saatlerinde bir kafede garson olarak çalışan O.M.K. işten çıkıp evine geldi.

Evden çıkarken anahtarını evde unuttuğunu fark eden 23 yaşındaki genç, defalarca zili çalarak ev arkadaşını uyandırmaya çalıştı.

Dengesini kaybetti yere çakıldı

Arkadaşını uyandırmada başarılı olamayan genç, eve balkondan girmek istedi. Su borularına tırmanarak ikinci kattaki evinin balkonuna ulaşmak isteyen genç, dengesini kaybederek yere çakıldı.

Aydın'da anahtarını unuttu: Balkondan aşağı yere çakıldı

Gencin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan O.M.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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