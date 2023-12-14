Asrın felaketinde dokuz kişinin ölümüne sebep olmuştu: Mahkeme tutukluluğuna karar verdi
Asrın felaketinde Adıyaman'da yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi İstanbul'da gözaltına alınmıştı. 9 kişinin ölümüne sebep olan ve adliyeye sevk edilen S.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman'da gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 9 kişinin vefat ettiği iki apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar devam ediyor .
Bu çerçevede Adıyaman'da yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi olan S.S.A. İstanbul'da gözaltına alındındı adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar devam ediyor .
Bu çerçevede Adıyaman'da yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi olan S.S.A. İstanbul'da gözaltına alındındı adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.