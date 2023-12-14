Asrın felaketinde dokuz kişinin ölümüne sebep olmuştu: Mahkeme tutukluluğuna karar verdi

Asrın felaketinde Adıyaman'da yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi İstanbul'da gözaltına alınmıştı. 9 kişinin ölümüne sebep olan ve adliyeye sevk edilen S.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 9 kişinin vefat ettiği iki apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar devam ediyor .Bu çerçevede Adıyaman'da yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi olan S.S.A. İstanbul'da gözaltına alındındı adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.