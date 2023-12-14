Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fed'in kararı etkili oldu

ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Bunun yanında önümüzdeki yıl için parasal sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğine yönelik yarattığı algıyla birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.Ons altın Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın açıklaması esnasında sert yükseliş hareketleri gösterdi.Ons altın güne 2023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2021 dolar, en yüksek de 2039 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2031 dolardan fiyatlanıyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2148 dolardı.Gram altın ise güne 1883 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1881 lira, en yüksek de 1902 lirayı gördü. Şu sıralar 1894 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 1928 liraydı.Uzmanlar ons altının 2032 doların üzerinde kalması halinde 2054 dolara doğru yükseliş gerçekleştireceğini belirtti.Fed'in güvercin tavrının altını yükselttiğine değinen uzmanlar bu ayı dolar için düşüş, altın için ise fayda sağlayan ay olarak ilan etti.Analistler Fed'in faiz indirimlerine 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde başlayabileceğine değinirken altının 2024'te yeni zirvelere ulaşabileceğini de belirtti.Fed'in ardından piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklandı.