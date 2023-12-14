  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,28 - 31,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fed'in kararı etkili oldu

ABD Merkez Bankası Fed'in 2024 yılında faiz indirimi olacağına yönelik algı yaratması altın fiyatlarını destekledi. Ons altın 2039 dolara kadar yükseldi. Gram altın 1900 lirayı aştı. İşte son rakamlar...

Ekleme: 14.12.2023 - 08:59 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fed'in kararı etkili olduABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Bunun yanında önümüzdeki yıl için parasal sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğine yönelik yarattığı algıyla birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.

Ons altın Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın açıklaması esnasında sert yükseliş hareketleri gösterdi.
Ons altın güne 2023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2021 dolar, en yüksek de 2039 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2031 dolardan fiyatlanıyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2148 dolardı.

GRAM ALTIN DA PRİMLİ

Gram altın ise güne 1883 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1881 lira, en yüksek de 1902 lirayı gördü. Şu sıralar 1894 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 1928 liraydı.

UZMANLAR ROTAYI ÇİZDİ

Uzmanlar ons altının 2032 doların üzerinde kalması halinde 2054 dolara doğru yükseliş gerçekleştireceğini belirtti.

Fed'in güvercin tavrının altını yükselttiğine değinen uzmanlar bu ayı dolar için düşüş, altın için ise fayda sağlayan ay olarak ilan etti.

2024'TE ZİRVELERE ULAŞABİLİR

Analistler Fed'in faiz indirimlerine 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde başlayabileceğine değinirken altının 2024'te yeni zirvelere ulaşabileceğini de belirtti.

AMB VE BOE'NİN FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Fed'in ardından piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklandı.
Ticaret Bakanlığı paylaştı: Perakende ticaretinde uygulanacak kurallar belirlendi
İsrail ile ABD ters düştü! 'Anlaşmazlıklar var, ateşkes olmayacak'...
Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak
Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!
Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında
İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok
Biden'a mektup yazdı: Bu katliamın suç ortağıyız!
Ankara, insanlığın sesi oldu: BM’de Türkiye etkisi
49 ilde zehir tacirlerine operasyon: 3 ton 275 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İttifak arayışı sürüyor: Özgür Özel, HDP'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Bakan Uraloğlu açıkladı: Göller Ekspresi'nin yeni seferleri geliyor! İlk o tarihte gerçekleşecek
Özgür Özel’i yerel seçim paniği sardı! Kapı kapı geziyor: Önce İYİ Parti şimdi DEM!
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Meteoroloji açıkladı: 14 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji açıkladı: 14 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu?

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Ehliyette yaş sınırı tamamen değişiyor! A1, B1, B, C1, D, F ve G sınıfı ehliyet sahibi olanlar dikkat

Ehliyette yaş sınırı tamamen değişiyor! A1, B1, B, C1, D, F ve G sınıfı ehliyet sahibi olanlar dikkat

Beklenen gün geldi: Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

Beklenen gün geldi: Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

WhatsApp' a yeni özellik geldi: Mesajlar sabitlenecek

WhatsApp' a yeni özellik geldi: Mesajlar sabitlenecek

Kan donduran cinayet: Annemin telefon numaraları eskort sitelerinde dolaşıyordu!

Kan donduran cinayet: Annemin telefon numaraları eskort sitelerinde dolaşıyordu!