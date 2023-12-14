AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı henüz belli değil.Cumhur İttifakı İstanbul adayı kim olacak?Aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilecek.Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 81 il için çalışmalar devam ederken milyonların merak ettiği "AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?" sorusu da önümüzdeki günlerde cevabını bulacak.Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı'nda 10 bin partilinin katılmış olduğu temayül yoklaması gerçekleştirilmişti. Canlı yayında AK Parti'de yapılacak son temayül yoklamasının detaylarını aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "İstanbul'da bir kez daha il ve ilçe yönetimlerinin ve belediye başkanlarının görüşleri alınacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı önemli bir toplantı İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşmiş olacak. Başkan Erdoğan, İstanbul hedefini aslında grup toplantısında yapmış olduğu konuşmasında "Yeniden İstanbul" diyerek belirtmişti. Bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı "Yeniden İstanbul" diyerek çalışmalarını detaylıca ince dokuyarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Profillerin belirlenmesi öngörülüyor. Bu toplantıya Başkan Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz'un da bu toplantıya katılacağını sizlerle paylaşalım." dedi.AK Parti'te aday belirleme süreci hız kazandı. Genel merkezde kurulacak komisyonlar aday adayları ile görüşüp listeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verecek.Erdoğan, partinin yetkili kurullarında listelere son şeklini verip YSK'ya sunacak. AK Parti bu ay sonuna kadar adaylarını açıklamayı hedefliyor.AK Parti'de, deprem bölgesi başta olmak üzere belediye başkanlarının önemli bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda başkan adaylarının özelliklerini sıraladı ve şöyle devam etti:Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz.Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun.Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan; o arkadaşlarımızla görüşerek bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde de birlikte çalışalım.Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yol haritasının bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi verdi.SORU: Sayın Cumhurbaşkanım son soru benim. Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar.Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar.Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın başkanlık ettiği komisyon, bugüne kadar 9 kez toplandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde hangi illerde ortak aday çıkarılacağı hakkında açıklamalarda bulunmuştu."Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye'nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye'dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi" diyen Bahçeli "Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" ifadesini kullanmıştı.30 BÜYÜKŞEHİRMHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:Adana Büyükşehir BelediyesiAnkara Büyükşehir BelediyesiAntalya Büyükşehir BelediyesiAydın Büyükşehir BelediyesiBalıkesir Büyükşehir BelediyesiBursa Büyükşehir BelediyesiDenizli Büyükşehir BelediyesiDiyarbakır Büyükşehir BelediyesiErzurum Büyükşehir BelediyesiEskişehir Büyükşehir BelediyesiGaziantep Büyükşehir BelediyesiHatay Büyükşehir Belediyesiİstanbul Büyükşehir Belediyesiİzmir Büyükşehir BelediyesiKahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiKayseri Büyükşehir BelediyesiKocaeli Büyükşehir BelediyesiKonya Büyükşehir BelediyesiMalatya Büyükşehir BelediyesiManisa Büyükşehir BelediyesiMardin Büyükşehir BelediyesiMersin Büyükşehir BelediyesiMuğla Büyükşehir BelediyesiOrdu Büyükşehir BelediyesiSakarya Büyükşehir BelediyesiSamsun Büyükşehir BelediyesiŞanlıurfa Büyükşehir BelediyesiTekirdağ Büyükşehir BelediyesiTrabzon Büyükşehir BelediyesiVan Büyükşehir Belediyesi