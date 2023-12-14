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Adıyaman'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 14.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıAdıyaman'daki kaza, Durukaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Tuncay yönetimindeki 63 ZT 996 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 ECP 360 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si sürücü 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralılardan Aziz Tuncay, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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