'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı gönderdiler! 94 vatandaşı 10 milyon lira dolandırdılar

Dolandırıcılıkta insanları attıkları mesajlarla panikleterek, kendi linklerine tıklatma yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Şimdi de "Adınıza dava açıldı" mesajı göndererek, insanların dikkatsizliğinden yararlanılıyor.

İzmir merkezli operasyonla 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı görderen ve sahte kiralık ev ilanlarıyla vatandaşlardan kapora alan çete çökertildi.Çağrı merkezleri kurup, kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıtarak vatandaşlara 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı göndererek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon gerçekleştirildi.Sahte kiralık ev ilanlarıyla vatandaşlardan aldıkları kaporaları da başka hesaplara aktaran çeteye yönelik operasyonda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkezleri kurup, kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıtarak vatandaşlara 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı göndererek dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti.Sahte ev ilanlarıyla vatandaşlardan kapora alıyorlardıYöneticiliğini Ö.A.'nın yaptığı suç örgütünün aynı zamanda sahte ev ilanlarıyla vatandaşlardan aldıkları kaporaları da başka hesaplara aktarıp iletişimi kopardıkları belirlendi.Şebekeye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir merkezli Bursa, Manisa ve Çorum illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin, 94 vatandaşı toplam 10 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.