Ünlü marka İsrail’den çekildi! Tüm anlaşmalar iptal edildi...

Almanya merkezli spor giyim devi olan Puma İsrail Milli Takımı ile yapılan sponsorluk anlaşmalarının 2024 yılında sonlanacağını duyurdu.Puma, alınan kararın İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim tarihinden önce aldığını bildirdiği açıklamada, İsrail Milli Futbol Takımı'na sponsorluğunu geri çektiğini duyurdu.Ayrıca, alınan kararın nedeninin mali sebeplere dayandığı aktarıldı. Firma 2024 yılında sona eren sözleşmeleri yenilemeyecek.Dünyanın üçüncü büyük spor markası Puma ile İsrail takımı arasındaki işbirliği, uluslararası boyutta tepkilere neden olmuş ve Puma ürünlerinin tamamen boykot edilmesi çağrılarına yol açmıştı.Son haftalarda, Puma ve İspanyol moda markası Zara gibi birçok marka, İsrail'e destek veren duruşları nedeniyle dünya genelindeki mağazalarının önünde Filistin'e destek verdiklerine ilişkin gösteriler yapıldı.Puma, kararın bir yıl önce alındığını ve İsrail'in Gazze savaşı sırasında tüketici boykot çağrılarıyla ilgisi olmadığını açıkladı.