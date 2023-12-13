Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! 'Fosfor bombası kullanıyoruz'

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında fosfor bombası kullandığı artık iddia değil kanıtlanmış bir gerçek. Amerikan Washington Post Gazetesi, İsrail'in ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaştı.Uluslararası Af Örgütü de Gazze'de beyaz fosfor kullanıldığını kanıtlarıyla ortaya koymuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü de İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.Gazze'de 8 Aralık'ta Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okula düzenlenen saldırıda fosfor bombası kullanıldığı belirlenmişti.ABD yönetimi, Amerikan medyasında konuyla ilgili çıkan haberler ve kamuoyunun tepkisi üzerine, 'Haberleri gördük, endişeliyiz.Bilgi almak için İsrail tarafına sorular soracağız' açıklaması yapmak zorunda kaldı. İsrail ordusundan beklenen yanıt ise büyük bir pişkinlikle geldi.ABD'nin kamuoyunun gazını almak için İsrail'e yönelttiği soruya İsrail ordu radyosundan cevap verildi: 'Beyaz fosfor içeren bombalarımız var. Envarterimizdeki bu silahı gerektiğinde kullanıyoruz.'Fosfor bombasını siviller üzerinde kullanmak uluslararası hukukta savaş suçu sayılıyor.Yangınla mücadelede kullanılan fosfor bombası savaş silahı yapıldığında sivillerde derin yanıklar ve boğulma vakalarına yol açıyor.Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el- Kahlut, 'Su yok, elektrik yok, tıbbi malzeme yok, hastanede durumlar çok kötü.Daha önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle iletişime geçtik ancak bize askeri operasyonların bulunduğu bölgelere ulaşamadıklarını söylediler.Hastanemizde oksijen yetersizliği nedeniyle 3 günde 3 çocuk yaşamını yitirdi' dedi.Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi Münir El Berş katil İsrail Ordusu'nun 8 Aralık'ta Gazze'ye yaptığı saldırılar sonrası hastaneye getirilen yaralılarda daha önce hiç görülmeyen yanık izlerine rastladıklarını, bu durumun İsrail'in fosfor bombası kullandığına dair kanıt olduğunu söylemişti.İsrail askerlerinin Gazze'de işgal ettikleri bölgelerde askeri iş makineleriyle sivillerin kaçışını engellemek için yolları bozduğu ortaya çıktı.İsrail'in ayrıca bölgedeki hastanelere ilaç tedariki yapan araçları vurduğu, su borularına özellikle hedef alarak insanları temel ihtiyaçlarından yoksun brakmayı hedeflediği öğrenildi.Nitekim İsrail savaş uçakları dün Mısır sınırı bölgesindeki Refah kentini ağır bombardımana tabi tuttu. Han Yunus'tan El Mevasi bölgesine göç ettirilen Filistinler 3.3 km'lik yaşama imkânının olmadığı kumluk bir arazide toplanıyor.Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 207 kişi artarak 18 bin 412'ye yükseldiğini duyurdu.İsrail askerleri günlerdir kuşatma altında tuttuğu, çevresini bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin, baskının ardından, aralarında sağlık personelinin de olduğu erkekleri, hastanenin avlusunda topladığını belirtti.Gruptakilerin alıkonulmasından ve onlara zarar verilmesinden endişe ettiklerini ifade eden Kudra, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne çağrıda bulunarak, hastanedeki vatandaşların kurtarılmasını ve korunmasını istedi.İsrail askerlerinin, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından, hastanenin güvenlik görevlisinin silahını teslim etmelerini istediğini aktaran Kudra, İsrail'in bu şekilde yeni bir yalan uydurmaya ve hastane baskınını meşrulaştırmaya çalıştığını kaydetti.Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut, dün İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti.Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu paylaşan Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, 7 Ekim'den bu yana İsrail'deki işlerine gidişleri engellendiği için çalışamıyor.İsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde 178 bin Filistinli işçi çalışıyor.Filistinli işçilerin çoğunluğu inşaatta çalışırken, bunu sanayi, ticaret, gıda ve otelcilik sektörleri takip ediyor.İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 810'a yükseldi.İsrail güçleri, ölüm yağdırdığı Gazze'de aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadını hapse attı.Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli anne, yaşlı ve çocukların da bulunduğu 142 kadın esiri hapse attığı bildirildi.Açıklamada, eldeki verilerin Filistinli kadınların Ed-Damun ve Hod Haşaron dahil farklı hapishanelerde tutulduğunu gösterdiği kaydedildi. İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.