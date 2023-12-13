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Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Boş olan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!
Ekleme: 13.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:28 / Editör: Ozge Selin
Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!
İstanbul'da saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde, Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale edildi

Şoför dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.

Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!

Otobüste yolcu olmaması faciayı önledi

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi.

Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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