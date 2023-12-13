Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç satışında yeni düzenleme

Motosikletlerin pazarlaması ve satışı, ikinci el araçlara ilişkin "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi kapsamına alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

MOTOSİKLETLER DE '6 AY 6 BİN KİLOMETRE' DÜZENLEMESİ KAPSAMINA ALINDIBakanlıktan yapılan açıklamaya göre motosikletlerin pazarlaması ve satışı da ikinci el araçlara ilişkin '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi kapsamına alındı.Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.