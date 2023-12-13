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Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP/DEM arasında at pazarlığı yeniden başlıyor. Pervin Buldan ile operaya giden, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen ve son olarak HDP/DEM'e randevulaşan Özel bugün DEM'i ziyaret ederek ittifak için pazarlık yapacak.

Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
Ekleme: 13.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi 'değişim' dese de aynı yoldan devam ediyor.

SELO'YA KAVALA'YA SELAM ÇAKTI TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Kılıçdaroğlu koltuktan kalktı ancak CHP'nin benimsediği siyaset tarzında bir değişiklik olmadı. Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

Özel takip eden süreçte DEM/HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Skandalı daha da ileri götüren CHP'nin yeni genel başkanı 'Onurumdur gururumdur' diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.

İP KOPTU HDP/DEM'E YANLAMA DAHA DA HIZLANDI
PKK'nın siyasi kanadana göz kırpan Özgür Özel diğer yandan da'Meral Ablam' diyerek İYİ Parti'ye göz kırpıyordu ancak Akşener '81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız' diyerek CHP'ye kapıyı kapattı.

Yaşanan gelişmelerle birlikte Özgür Özel DEM'e 'Bekliyoruz' mesajı gönderererek 'görüşelim' mesajı verdi.

HEDEP eş başkanlarının tebrik için aradığı ve ziyaret için de randevu almak istediklerini söyleyen Özgür Özel, bu randevu talebini beklediklerini söyledi.

Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?

Özel geçtiğimiz hafta şunları söyledi:

'HEDEP'in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açmışlardı. 'Ziyaretinize de gelmek isteriz' dediler. 'Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz' dediler. Onlar 'Randevu talep edeceğiz' dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz.'

ÖZGÜR ÖZEL AYAKLARINA GİDECEK
Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün DEM'i ziyaret edeceği öğrenildi.

CHP yandaşı Duvar'ın aktardığına göre Özel yarın 12:30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edecek.

Görüşmede yerel seçimlerde ittifak için pazarlık yapacak.

DEM/HDP ÖNCE TEK GİRECEĞİZ DEDİ SONRA PAZARLIĞA KAPI ARALADI
Öte yandan DEM/HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, 31 Mart'taki yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını bildirdi.

Daha sonra bir açıklama yapan DEM/HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Siyasi partilerle ve toplumsal dinamiklerle, seçimleri konuşmak üzere herkesle görüşmeye hazırız. Herkesin görüşme talebine açığız.' diyerek CHP'ye sinyal verdi.

DEM CHP'DEN BELEDİYE İSTİYOR
DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan 'İttifak olacaksa açık şeffak olacak' ifadeleriyle CHP'ye şart koştu. Özgür Özel de 'Görüşmelerin kamuoyundan saklanmaması gibi talebini makul ve mantıklı buluyorum' diyerek şartı kabul etti.

Özel kayyuma karşı olduğunu belirterek bu meselede de HDP/DEM'e tam destek veriyor! Ancak HDP/DEM 2019'daki gibi kayıtsız şartsız vermeyecek parti yönetimi başta İstanbul, Mersin ve Adana başta olmak üzere CHP'den ilçe talebinde bulunacak. DEM Parti meclisi hafta sonu yerel seçim kararını vermek üzere toplanacak. Yapılacak görüşmelerde CHP'nin teklifi masaya yatıracak.
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