Özgür Özel’i yerel seçim paniği sardı! Kapı kapı geziyor: Önce İYİ Parti şimdi DEM!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz de kaos da bitmedi. Yeni Genel Başkan Özgür Özel, değişim sloganlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Yerel seçimle ilgili iddialı laflar etti.Göreve gelir gelmez de ittifak arayışına girdi. CHP yönetimindeki büyükşehirlerde belediye başkanlarına yönelik halkın memnuniyetsizliğinden dolayı paniğe kapılan Özgür Özel, seçime birlikte girmek için adeta kapı kapı gezdi.Önce 8'li koalisyon ortaklarından İYİ Parti'ye yöneldi. Genel Başkan Meral Akşener'e seçimlerde ittifak teklif etti. Ancak İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin ve Özgür Özel'in yaptığı ittifak teklifini sert bir dille geri çevirdi.Bunun üzerine Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP yani yeni ismiyle DEM Partisi'ne yöneldi. Ancak oradan da beklediği cevap vermedi. DEM partisi geçtiğimiz günlerde '81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız' diyerek ittifak çağrısını reddetti. Buna rağmen Özgür Özel, DEM Partisi ile görüşmekte ısrar etti.Öyle ki Özgür Özel, dün DEM Partisi Eş Genel Başkan seçilen Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan randevu istedi. Bugün de DEM Partisi Genel Merkezi'ne gitti.Görüşmede yerel seçimler ve olası iş birlikleri de gündeme geleceği belirtildi. DEM Parti yetkilileri Özgür Özel'in ziyaretine ilişkin, 'Özgür Bey'in nasıl bir ajandayla geleceğini bilmiyoruz ama elbette ne önerirse önce Parti Meclisi'nde tartışılacaktır' dedi.Özgür Özel, göreve geldiğinden beri her partiyle ittifak yapabileceğini söyledi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine PKK'nın desteklediği DEM Partisi ile bir ittifak yapılması durumunda bunu açık açık ilan edeceğini de sözlerine ekledi.Öte yandan ziyaretle ilgili şoke eden bir detay gündeme geldi. Öyle ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara programı kapsamında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze törenine gitti. Ardından PKK/YPG'nin desteklediği DEM Partisi'ni ziyaret etti.Bu davranışıyla ikiyüzlü tavrını gözler önüne serdi.