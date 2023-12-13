Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve batılı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.İl il hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 7°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıSabah saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluMARDİN °C, 12°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 14°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu