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Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması

Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin konuşulduğu görüşmede AK Partili Mehmet Ali Çelebi ile CHP arasında Atatürkçülük üzerinden tartışma çıktı. Tartışma esnasında CHP'ye sert tepkiler kullanan Çelebi, "Siz Atatürk’ün askeriyiz dediniz Demirtaş’ın fedaisi kesildiniz" dedi.

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
Ekleme: 13.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sürüyor.

Dün kürsüde söz aldığı esnada dengesini kaybedip hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez'in durumundan dolayı ertelenen görüşmeler, bugün kaldığı yerden devam etti.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçeleri görüşüldü.

Çelebi'den terörle mücadeleye yönelik mesajlar

Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, terörle mücadeleye yönelik mesajlar verdi.

"Biz bedava traktör dağıtmıyoruz, hain teröristlere bedava roket dağıtıyoruz"

"Savunma sanayimizde 250 yerli ürünü 175 ülkeye ihraç ediyoruz." diyen Çelebi, "Bizim el öpeceğimiz bellidir. Biz HDP barajı geçince partide kutlama yapmıyoruz. Biz bedava traktör dağıtmıyoruz, hain teröristlere bedava roket dağıtıyoruz. Biz Kürtlerin devleti vardır diyoruz o da Türkiye Cumhuriyeti’dir." dedi.

"Biz Demirtaş’a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz"

CHP ve HDP sıralarına yönelik sert ifadeler kullanan Mehmet Ali Çelebi, şöyle devam etti:

Biz en zor zamanlarda Ekrem tatile çıksın demiyoruz. Ayşe tatile çıksın anlayışını benimsiyoruz. Bu sayede 50 yıllık FETÖ’yü devletten temizliyoruz, 40 yıllık PKK’yı ülkeden temizliyoruz. Biz Demirtaş’a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz. 2015 yılından beri yaptığımız operasyonlarla 39 bin teröristi çukurlara gömüyoruz. Savunma bütçesi çok diyenler siz önce istiklal Marşı’nı okuyacaksınız vatan içinde özerklik demeyeceksiniz. Kendi evlatlarınızı Amerika’ya Avrupa’ya bu milletin evlatlarını dağa göndermeyeceksiniz. Bu milletin ekmeğini yiyip bu millete soykırımcı demeyeceksiniz. Hiçbir şehidimizin hakkını size yedirmeyiz. Bizim selamımız bölücülere değil şehitlerimizedir.

"Atatürk’ün izinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na selam olsun"

Çelebi, konuşmasını ise "Kahraman Türk Ordusu’na selam olsun. Atatürk’ün izinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na selam olsun." sözleriyle tamamladı.

CHP ve HDP sıraları ayağa kalktı

Çelebi'nin bu konuşmasına ise CHP ve HDP sıralarından sert tepki geldi.

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması

CHP, Çelebi'yi Atatürkçülük konusunda eleştirdi

Konuşma sırasında sık sık masayı yumruklayan CHP'li ve HDP'li vekiller, sataşma gerekçesiyle söz alarak Çelebi'yi Atatürkçülük konusunda eleştirdi.

CHP'yi yerden yere vurdu

Bu sözlerin ardından tekrar kürsüye gelen Çelebi, CHP'yi Atatürkçülük üzerinde yerden yere vurdu.

"Siz Atatürk’ün askeriyiz dediniz Demirtaş’ın fedaisi kesildiniz"

Mehmet Ali Çelebi, CHP'ye tepkisinde şunları kaydetti:

Ben Atatürk’ün askeriyim ben de milim oynama yok. Bir de sizin Atatürkçülüğünüze bakalım. Siz Atatürk’ün partisiyiz dediniz mutabakat metinlerinde Atatürk’ten vazgeçtiniz. Siz Atatürk’ün askeriyiz dediniz Demirtaş’ın fedaisi kesildiniz. Siz Atatürk’ün izindeyiz dediniz seçimde FETÖ’ye PKK’ya umut verdiniz. İşte döneklik budur. Ben Atatürkçüyüm ama koyu Dersim lobisinin sahte Atatürkçülerinden değilim.

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması

TTB Başkanı üzerinden tepkisini ifade etti

Atatürkçüyüm diyorsunuz son verdiğiniz fotoğraf budur. Arkada Atatürk’ün fotoğrafı önünde Atatürk’ün ordusuna kimyasal silah iftirasını atan kişi. İşte sizin Atatürkçülüğünüz bu kadar.
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Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
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