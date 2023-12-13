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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak

CHP'de parti yönetimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, 'paralel CHP' olarak adlandırılan İstanbul ve Ankara'daki çalışma ofislerinden sonra Antalya ve İzmir'de de ofis açmaya hazırlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
Ekleme: 13.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye siyasetinde muhalefette deprem yaşandı...

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın başarısı karşısında büyük bir yenilgi alan muhalefette isyan bayrakları açıldı.

İyi Parti'de istifa furyası ve yolsuzluk tartışmaları yaşanırken CHP'de daha derinden bir sarsıntı meydana geldi.

Kongreye giden CHP'de, 2010'da Deniz Baykal'dan sansasyonel bir şekilde boşalan koltuğu devralan Kemal Kılıçdaroğlu, 14'üncü yenilgisini de burada aldı.

Delegeden destek göremeyen Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretti.

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak

Kılıçdaroğlu çalışma ofislerini genişletiyor

İl ve ilçelere yerleştirdiği delegeleriyle bile kongreyi kazanamayan Kılıçdaroğlu, parti yönetimini kaybetse de gölge bir oluşum kurma peşinde.

Kongreyi kaybeder kaybetmez Ankara'da çalışma ofisi açan Kılıçdaroğlu, burada her gün sayısız misafir ağırlıyor.

Çalışmalarını burada sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelen siyasileri de burada ağırlıyor.

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın yanında İstanbul'da da bir ofis açarak kendisine yakın isimlerle çalışmalarına devam ediyor.

Milletvekili de olmayan eski CHP Lideri, iki şehirle yetinmeyerek 'paralel CHP'yi genişletiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak

İzmir ve Antalya'da da ofis açıyor

Bu kapsamda kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya'da da ofis açma hazırlığında olduğu konuşuluyor.

Bu konuda hayli yol aldığı belirtilen Kılıçdaroğlu, Antalya'da açacağı ofisin yeri de belli oldu. Buna göre Kılıçdaroğlu Antalya'daki ofisini Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi'nde açmayı düşünüyor.
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Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
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