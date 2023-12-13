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İzmir’in Seçil Erzan’ı kaçtı! 100 milyonluk vurgunu böyle yapmış…

İzmir'de Betül Kazar, kendini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttı. Yüksek kar vaadiyle vatandaşlardan tam 100 milyon lira topladı. Ardından kayıplara karıştı. Parasını alamadığını söyleyen onlarca mağdur soluğu savcılıkta aldı. Kazar'ın vurgunu, futbol ve iş dünyasını sarsan Seçil Erzan davasını hatırlattı!

Ekleme: 13.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
İzmir’in Seçil Erzan’ı kaçtı! 100 milyonluk vurgunu böyle yapmış…
Futbol ve iş dünyasını saran fon vurgunu Türkiye'nin gündemini salladı. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi futbolcuların da olduğu onlarca ismi dolandırdı. Yüksek kar vadeden fonla topladığı paraları ödeyemeyen Erzan, tutuklandı. Yürütülen soruşturma şaşkına çeviren detaylara ulaşıldı.

İZMİR'İN SEÇİL ERZAN'I…

Seçil Erzan'ın yüksek fon vadeden vurgununun etkisi devam ederken yeni bir vurgun da İzmir Tire'de yaşandı. Yeni Asır'ın haberine göre Betül Kazar, kendini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttı. Yüksek kar vaadiyle vatandaşlardan topladığı parayı borsada işleterek kazanç sağladı.

İzmir’in Seçil Erzan’ı kaçtı! 100 milyonluk vurgunu böyle yapmış…

5 MİLYON TL KAPTIRAN BİLE VAR!

İlk olarak vatandaşlar para kazanırken Kazar, iddiaya göre son iki yılda ödeme yapamadı. Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül Kazar, kısa süre önce de kayıplara karıştı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla 5 milyon liraya kadar Kazar'a teslim ettiği ortaya çıktı.

EŞİ TEMİZLİK ÇALIŞANIYMIŞ

Bazı mağdurların ise kimliklerinin açığa çıkmaması için şikayetçi olmadıkları vurgulandı. Eski eşi devlet hastanesinde temizlik çalışanı olan Betül Kazar'ın ilçeyi terk ettiği ve Aydın İncirliova'ya kaçtığı iddiası ortaya atıldı.

KAÇMADAN ÖNCE SON VURGUN

Sosyal medya hesaplarını bile kapatan Betül Kazar'ın Tire'den ayrılmadan hemen önce çay ocağı işleten bir kadının parasını borsada işleterek 3 milyon lira kazandığı ve bu parayı da sahibine geri ödemediği ortaya çıktı.
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