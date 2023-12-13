İttifak arayışı sürüyor: Özgür Özel, HDP'yi ziyaret etti

Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kalırken, CHP'nin ittifak arayışı devam ediyor...'Meral Ablam' diyerek İyi Parti'nin kapısını çalan ancak eli boş dönen Özgür Özel, bu defa HDP'ye gitti.Yerel seçimlerde başarı elde etmek için her yolu deneyen ve ittifaklara kapalı olmadığını söyleyen Özel, önce Ankara'da şehit cenazesine katıldı.Ardından HDP Genel Merkezi'ne gelen Özel'e, genel başkan yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.Özel'i, HDP Genel Merkezi'nde eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.Görüşmede, Özel'in Hatimoğulları ve Bakırhan'a 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile HDP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, ortak basın toplantısı düzenledi.İlk olarak açıklama yapan Tuncer Bakırhan, şu açıklamalarda bulundu:Bugün genel merkezimizde CHP genel başkanı sayın Özgür Özel ve heyetini karşıladık. Çok verimli bir görüşme oldu. Başta ekonomik kriz olmak üzere demokrasi, Kürt meselesi, kayyımlar başta olmak üzere Türkiye'nin yaşamış olduğu meseleleri konuştuk.Partimizin sürekli dile getirdiği bir konu var; siyasi partiler sorunu dialog ile çözer. Bu kadar sorun yaşandığı bu süreçte muhalefet partilerinin daha çok ihtiyacı var. Umarım ilerideki süreçte de diyalog ve müzakere sürecini devam ettirirler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.Daha sonra konuşan Özgür Özel, şöyle konuştu:Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Sayın eş Genel Başkanlara heyetimize göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyoruz. Dem Partisi'ni yeni ismiyle Genel merkezinde ziyaret ettik. Daha önce mecliste görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım; siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından hem o parlamentonun üretkenliği açısından hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlardan biridir. Bu olmazsa olmaz.Biz kurultayımızı yaptık. Kurultayımızı yaptıktan sonra Sayın Eş Genel Başkanlarım arayarak kutlamışlardı. Sonra takvime baktığımdaonlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı. Bizim kurultayyoğunluğumuz içinde bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleşmemişti.Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim. Tabi görevlerinde başarılar diledik, karşılıklı bu başarı dileklerini ifade ettik. Sayın Eş Genel Başkanın da ifade ettiği gibi bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık; Türkiye'yi değerlendirdik, dünyayı değerlendirdik ve önümüzdeki süreci değerlendirdik.Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek.Biz bu diyaloğun, bu görüşmenin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Ben bir kez daha kendilerine ve Dem Genel Merkezi'nde bizleri ağırlayan hem tüm siyasilere hem de emekçilere Cumhuriyet Halk Partisi adına teşekkür ediyorum.HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuşması sırasında Özel'e 'CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi' dedi. O anlar görüşmeye damga vururken devamında ise şu ifadeler geldi;İki parti de peş peşe kongrelerini gerçekleştirmiş oldu genel seçimlerden hemen sonra. Bir nezaket ve hayırlı olsun ziyaretiydi. Biz de kendilerine buradan, sizlerin huzurunda bir kez daha hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz, başarılar diliyoruz yeni yönetime.Her iki başkanımızın da ifade ettiği gibi bugün bizler bir araya gelmişken Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği süreci, siyasal süreci, iktisadi krizi, Türkiye'de yaşanan demokrasi krizini hep birlikte değerlendirdi.Gerçekten demokrasiye model olması gereken Türkiye'deki bütün siyasi partilerin esasen Türkiye'nin sorunlarını görüşmek ve konuşmak üzere ve hep birlikte çözüm üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil.Ümit ediyoruz ki biz böylesi bir tabloyu hep birlikte Türkiye'deki bütün siyasi partiler ve Türkiye'deki demokrasi gücünün vicdanı olan yapılarla birlikte bu konuda yol alırız. Bizler katılımınızdan dolayı değerli basın emekçileri sizlere teşekkür ediyoruz.Özel, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze törenine katıldı.Özel, cenazenin ardından HDP Eş Genel Başkanları ile görüşmek genel merkeze geldi.