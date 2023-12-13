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İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!

İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Gazze'yi işgal etmek için Hamas bahanesiyle bölgeye giren, 18 bine yakın sivili kadın, çocuk, bebek ayırt etmeden katleden İsrail, sağ kalan sivillere de dehşeti yaşatıyor. Bölgede katledilen siviller için toplu mezarlar kazılırken gündeme gelen yeni bir kare, insanlığın öldüğü anları tüm dünyaya gösterdi.

İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!
Ekleme: 13.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım kan donduran noktaya geldi. Uzun yıllardır yapılan işgal planlarını 7 Ekim'de devreye sokan İsrail, tarihin göreceği en kanlı soykırımlardan biri için tuşa bastı.

Hamas'ı bahane ederek Gazze'de yaptığı katliamı meşrulaştırmaya çalışan katil İsrail, şimdiye dek 18 bine yakın sivili acımasızca öldürdü. Dünyaya 'terörist' diye ilan ettiği Gazze halkına kadın, çocuk, bebek demeden bomba yağdıran İsrail artık en kanlı savaşlarda görülebilecek eylemlerle gündeme geliyor.

İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!

DEHŞETİN KARESİ

Katlettikleri 18 bine yakın sivil için Gazze'de sayısız toplu mezarlar kazılırken gündeme gelen yeni bir kare, vahşetin asıl yüzünü gösterdi. Gazze'de tutukladığı sivillere kendi mezarlarını kazdıran katiller ordusu, yüzlerce sivili çukurlarda kendi ölümlerini bekletirken görüntülendi.

Sivil yerleşimlerin hemen ortasında açılan kocaman çukurlarda, evlerinden alınmış ve tek tip kıyafet giydirilmiş insanlara büyük bir dehşet yaşatıldı. Çukurların içinde kendi ölümleri bekletilen Gazzelilerin etrafında ise İsrail askerlerinin kol gezdiği görüntülendi.

İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!

Fotoğrafın ön tarafında yarı çıplak halde eziyet görmüş olduğu anlaşılan sivilleri, adeta bir savaş ganimeti gibi fotoğraflayan bir İsrail askeri de dikkat çekti. Açılan mezar çukurunda bekletilen sivillerin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail vahşetinin gerçek yüzü olarak adlandırılan bu kare, 'teröristleri hedef alıyoruz' diyen İsrail'in iğrenç yüzünü bir kez daha dünyaya gösterdi

İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!

MEZARLAR YETMEDİĞİ İÇİN TOPLU MEZARLAR AÇILIYOR

İsrail ordusunun, Gazze'deki aralıksız saldırıları sonucu sürekli artan ölüm vakaları sebebiyle, cenazeler için ayrı mezar açılma imkanı kalmadığı ve defin işlemlerinin toplu mezarlara yapıldığı belirtilmişti.

İsrail saldırılarında ölenler için Gazze Şeridi'nde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'nın güneyinde toplu mezar kazıldı. Onlarca kişi kazılan toplu mezarlara defnedildi.


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