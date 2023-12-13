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İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

İsrail'in Gazze soykırımı aralıksız sürerken katiller ordusu, bölgedeki korkulu rüyası için planlar yapıyor. Kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gazze'deki yer altı tünellerini ele geçirmek için kimyasal silah kullanmak da dahil olmak üzere birçok planı olduğunu açıklayan İsrail ordusunun yeni planını ABD basını duyurdu. Wall Street Journal gazetesi, tünelleri su basacağını söylerken, İsrailliler Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Ekleme: 13.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı
ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Gazze'deki 'Hamas tünelleri'ne deniz suyu salmaya başladı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Gazze'deki 'Hamas tünelleri'ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etti.

7 AYRI SİSTEMLE…

Yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti. İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsünün konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, tünellere yapılan operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirttiği aktarıldı.

İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

TATLI SU KAYNAKLARI TAMAMEN YOK OLABİLİR

Öte yandan gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti. ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti.

İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.

İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

İSRAİLLİ ESİR YAKINLARI İSYAN ETTİ

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, İsrail ordusu tarafından esirlerin bulunduğu tünellere 'su pompalanması' planına karşı, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki göstermişti.

Walla ve Ynet sitelerinin 6 Aralık'taki haberine göre, kendisi yakın zamanda serbest bırakılan ancak kocası hala Gazze'de esir tutulan bir kadın, yetkililerle görüşmesi sırasında, ordunun Gazze'de esirlerin bulunduğu tünellere 'deniz suyu pompalama' planına ilişkin çıkan haberler üzerine İsrailli yetkililere tepkilerini dile getirmişti.

KENDİ VATANDAŞLARINI DA ÖLDÜRECEK

Adı belirtilmeyen İsrailli kadın, 'İsrail'e geri dönmemden 3 gün önce kocam benden ayırılarak tünellere götürüldü. Onlar (İsrailli esirler) tünellerdeyken siz orayı deniz suyuyla doldurmaktan mı bahsediyorsunuz? Tam onların (esirlerin) bulunduğu yerdeki tünel yollarını bombalıyorsunuz.' ifadelerini kullanmıştı.

İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'a, İsrail'in Gazze'deki Hamas tünellerine deniz suyu pompalamaya başladığı yönündeki iddialara yanıt geldi. Biden, 'Tünellerdeki su baskını konusuna gelince... Bu tünellerin hiçbirinde rehine olmadığı yönünde iddialar var ama bunu kesin olarak bilmiyorum' ifadelerini kullandı. Biden'ın yanıtı ABD'nin tünel planına karşı durmadığına yönelik söylentileri güçlendirdi.

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