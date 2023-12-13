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İŞKUR listeledi! En çok aranan 10 meslek belli oldu

İŞKUR, işverenlerin en çok aradığı meslekleri sıraladı. Buna göre, özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm-otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçileri en çok aranılan meslek gruplarının başında geliyor.

Ekleme: 13.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
İŞKUR listeledi! En çok aranan 10 meslek belli olduİş arayanlar Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıt yaptırıyor ve eleman arayan işverenle buluşturularak iş sahibi oluyor.

İŞKUR, sadece işçi ile işvereni buluşturmuyor, eğitim vererek katılımcıları eğitim verdikleri yerlere de yerleştiriyor.

İŞKUR verilerine göre, işverenlerin en çok talep ettiği meslek grupları açıklandı.

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR'un, 1 Ocak'tan kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.

En fazla işe yerleştirme İstanbul'da

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 86 bin 119 kişiyle Ankara, 57 bin 885 kişiyle Bursa, 57 bin 846 kişiyle İzmir ve 36 bin 703 kişiyle Adana izledi.

En az işe yerleştirme Ardahan'da

Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği iller ise 362 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkari, 704 kişiyle Gümüşhane, 829 kişiyle Kars ve 874 kişiyle Kilis oldu.

En fazla açık iş başvurusu imalat sektöründen

Ayrıca işverenler tarafından kasımda 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi.

İşverenler 11 ayda 2,5 milyona yakın başvuru yaptı

Ocak-kasım döneminde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 465 bin 682 olarak kayıtlara geçti.

Özel sektörden en fazla talep imalat sektöründen oldu

Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş başvurusu 1 milyon 56 bin 81 ile imalat sektöründen yapıldı.

İmalat sektörünü, 315 bin 910 ile toptan ve perakende ticaret, 302 bin 935 ile idari ve destek hizmetleri, 225 bin 623 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve 157 bin 792 ile inşaat sektörleri takip etti.

Ocak-kasım döneminde en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek

İşverenlerin eleman teminiyle ilgili İŞKUR'a en çok talepte bulunduğu meslekler, özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı.

1- Özel güvenlik görevlisi

2- Satış danışmanı

3- Turizm ve otelcilik elemanı

4- Garson

5- Konfeksiyon işçisi

6- Reyon görevlisi

7- Makineci (dikiş)

8- Elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler

9- Market elemanı

10- Gıda alanında perakende satış elemanı

Kayıtlı işsiz sayısı

Kasım ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 381 bin 155 oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini kadınlar oluştururken yüzde 25'i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Kayıtlı işsiz sayısı yüzde 24 azaldı

2022'nin Kasım ayında 3 milyon 132 bin 788 olan İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, bu yılın kasım ayında yüzde 24 geriledi.
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