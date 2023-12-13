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İşçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Konya’da işçi servisinin refüje çıkıp, ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Ekleme: 13.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
İşçi servisi kaza yaptı: 8 yaralıKaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Aliya İzzet Begovic Caddesi üzerinde meydana geldi. Ilgın ve Sarayönü ilçelerinden Organize Sanaya Bölgesine işçileri taşıyan Saffet K. (64) idaresindeki 42 ATJ 509 plakalı işçi servisi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Saffet K. ile yolcular Başar T. (49), Rukiye B. (35), Tuğba K. (28), Fatma K. (49) Ayşe Nur S. (47), Mehmet K. (48) ve Kazım T. (43) ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İşçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı
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