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Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

İstanbul Avcılar'da inanılmaz bir olay meydana geldi. Hırsız, bir süre önce yıkılması planlanan binadaki daireye yerleşti. Ancak durum fark edilince kendisini eve kilitledi. Ekipler kapıyı açmaya çalışırken o bakın nasıl firar etti…

Ekleme: 13.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan 6 katlı binanın en üst katında oturan Koray Avuç'un değerli eşyalarını alarak kısmen boşalttığı evine giren şüpheli, bina sakinleri tarafından fark edildi. Kimliği belirsiz kişinin apartmandakilere evi kiraladığını söylemesi üzerine şüphelenen komşular, durumu Koray Avuç'a bildirdi.

Evini hiç kimseye kiralamadığını belirten Koray Avuç, dairesine gelirken yolda polisi arayarak evinde hırsız olduğu ihbar etti. Polislerin geldiğini gören şüpheli, içeri girmelerini engellemek için eline geçirdiği bir aletle vurarak kapı kilidi bozdu.

Polislerin çağırdığı çilingir, bozulan kilidi açamadı. Bunun üzerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibi, balyoz darbeleri ve levyelerle çelik kapıyı açmaya çalıştı.

Çabalar sonuç vermeyince motorlu testere getirilerek kapı kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından kapının ortasında bir kişinin geçebileceği delik açıldı. İçeri giren polisler, evde kimseyi bulamadı. Polis, şüphelinin havalandırma boşluğundan alttaki boş dairelerden birine indiğini, buradan da kaçtığını tespit etti.

Ev sahibi Koray Avuç, 'Komşular bu kişi ile diyaloğa geçiyor. Evi Ahmet isimli birisinden kiraladığını söylüyor. Komşular haber verince hemen geldim.

Eşim de polisi arıyor. Kapıyı zorla açtılar. Buradaki birkaç parça eşyayı daha alıp gideceğim' dedi.

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!
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